Deutsche Streiks legen Grazer Flughafen lahm

Am Grazer Thalerhof ist es am heutigen Freitag ruhig, sehr ruhig sogar. Sämtliche Linien-Ankünfte am Vormittag wurden storniert. Insgesamt fallen am Freitag je drei Abflüge nach München und Frankfurt und einer nach Stuttgart den deutschen Flughafenstreiks zum Opfer. Auch sieben Ankünfte aus diesen deutschen Städte fallen aus.