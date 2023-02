Salzburg: Tarnen und täuschen, was das Zeug hält

Die Zeit, wo man alleine mit dem Hund draußen unterwegs ist, ist für mich Erholung. Derzeit habe ich gerade keinen Jagdhund, will mir aber wieder einen anschaffen“, verrät Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof am Rande der „Hohen Jagd“. Gut, dass auf der Messe, nur wenige Hallen weiter, täglich diverse Jagdhunde-Vorführungen und Vorträge stattfinden. An potenzieller Auswahl sollte es also nicht mangeln.