Post in Innsbruck künftig emissionsfrei unterwegs

Vorbereitungen in ganz Tirol laufen

Die Umrüstung ist bereits in vollem Gange: In vier Zustellbasen in Tirol - drei in Innsbruck, eine in Vomp - werden in den nächsten Monaten über 60 Ladestationen für die E-Flotte installiert. Die Zahl dieser Fahrzeuge wird bis Jahresende auf knapp 100 steigen.