Deutlicher Anstieg: 870.000 Raser vergangenes Jahr

In der Steiermark gab es 70 Tote im Straßenverkehr

Zahlreiche Anzeigen gab es auch wegen Handytelefonierens am Steuer (18.538 in der Steiermark, 130.540 waren es österreichweit). Genau 11.634 Mal beanstandete die steirische Polizei zudem „Fahren ohne Gurt“ (österreichweit waren es rund 88.395). Und auch die Zahl der Verkehrstoten war in der Steiermark mit 70 im Vorjahr besonders hoch.