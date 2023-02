Chinas Verbandschef unter Korruptionsverdacht!

Der Präsident des chinesischen Fußball-Verbands, Chen Xuyuan, steht offenbar unter Korruptionsverdacht! Wie der Verband am Mittwoch in Peking mitteilte, hätten die Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei und die Aufsichtsorgane der Sportverwaltung Ermittlungen gegen ihn wegen „schwerer Disziplinverstöße“ eingeleitet. Mit diesem Vorwurf werden in China meist Korruptionsvorwürfe umschrieben.