Topf als Versteck: Nun sucht Polizei das Gold

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Diese Erfahrung musste nun auch eine 30-Jährige aus Neumarkt an der Ybbs im Bezirk Melk machen. Sie hatte sich nämlich Ende des vergangenen Jahres vier Goldbarren im Wert von mehreren tausend Euro gekauft. Um sie sicher zu verwahren, hat sie sich ein spezielles Versteck überlegt. Sie ließ die wertvollen Stücke in der Papierverpackung der Bank und steckte sie in einen weißen Blumentopf, der über der Dunstabzugshaube in der Küche steht. Dieser war jedoch nicht mit Erde befüllt, sondern mit Kleingeld.