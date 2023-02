Gründer von Motel One: „Unsere Fans ziehen mit“

Was unterscheidet Motel One von der Konkurrenz?

Dieter Müller: Wir sind im preiswerten Segment unterwegs. Und in dieser Nische unterscheidet uns die Qualität. Wir haben „High End“ in allem, was wir machen, und dabei ein optimiertes Raumkonzept. Unsere Zimmerausstattung findet man sonst nur im Luxusbereich. Mittlerweile gibt es auch Konkurrenten, die offen und ehrlich zugeben, dass sie von uns inspiriert wurden.