Corona-Geimpfte weiter bei Bewerbungen bevorzugt

Corona? Da war doch was. Gefühlt ist die Pandemie vorbei - doch in einigen Bereichen gelten weiter strenge Regeln. So werden bei aktuellen Stellenausschreibungen beim Land Steiermark, aber etwa auch beim Universalmuseum Joanneum Bewerber mit einer Covid-19-Impfung bevorzugt (bei gleicher Qualifikation).