Ungeimpfte haben es bei der Jobsuche schwerer

Neues Jahr, neues Glück: Der Jänner bringt für viele Steirer auch beruflich Anlass zur Veränderung. Doch am Arbeitsmarkt genügen längst nicht mehr Sprachkenntnisse, Teamgeist und Reisebereitschaft. Zusätzliches Kriterium in der Stellenausschreibung 2022: Die Corona-Impfung. In Kanada sei laut der niederländischen Analysefirma Textkernel bereits ein Zehntel der ausgeschriebenen Jobs nur für Geimpfte. Weltweit nehme dies zu. Auch viele steirische Unternehmen wählen die „sichere Variante“ bereits bei der Suche nach neuen Mitarbeitern: „Covid-Impfung oder Impfbereitschaft setzen wir voraus“, heißt es in den Ausschreibungen. Wieso? „Meine Kunden werden es früher oder später verlangen. Wir sind in ganz Österreich bei großen Baufirmen unterwegs.“ Persönlich sei es Geschäftsführer Martin Trummer von der gleichnamigen Firma in Straden egal; problematisch wäre für ihn aber der Personalausfall: „Daher würde ich momentan eher einen Geimpften einstellen.“