Zwei Rodelunfälle auf einer Bahn binnen Stunden

In einer Kurve gegen eine Bretterwand geprallt

Ebenfalls beim Rodeln verletzt wurde am Samstag in Sölden ein 26-Jähriger aus Deutschland. Auf der Rodelbahn Gaislachkogl kam der Mann in einer Rechtskurve über die Bahn hinaus und prallte in der Folge in die aus Holz gezimmerte Absturzsicherung. Dabei zog sich der Urlauber eine Beinverletzung zu.