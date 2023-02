Rupertigau-Schnalzen: Die Goaßln knallen wieder

Bereits am Samstag schwangen 75 Jugendpassen ihre Goaßln. Mit je sieben bis neun Schnalzern pro Pass gingen Hunderte Nachwuchsschnalzer an den Start. Am Ende benoteten die Preisrichter Ainring I aus Bayern am besten. Wals I landete auf dem dritten Platz. Das große Finale findet heute statt: 130 Allgemeine Passen kämpfen in Waging um den Sieg.