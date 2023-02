Bergstraße erhält neue Oberfläche

Im Rahmen zahlreicher Sanierungen und Neugestaltungen in der Salzburger Altstadt wird auch die Bergstraße bei der Linzergasse ein neues Gesicht - in diesem Fall Oberfläche - bekommen. Im Mai sollen die Arbeiten für die Neugestaltung beginnen und somit der bisherige Fleckerlteppich verschwinden. Der Poller zur Fußgängerzone wird dabei nicht versetzt und bleibt am bestehenden Ort. Da hat es Pläne gegeben, diesen zur Einfahrt am Makartplatz zu versetzen. Eine politische Mehrheit konnte dafür aber nicht gefunden werden.