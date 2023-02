Ehrlich Brothers denken an Karriere-Ende

Mit ihrer aktuellen Show „Dream & Fly“ gastiert das Zauber-Duo am kommenden Samstag und Sonntag in der Salzburgarena. „Da fühlen wir uns heimisch, und zwar aus folgendem Grund: Die Halle sieht genauso aus, wie die in unserer Heimat Braunschweig“, erzählt Chris Ehrlich. Mit 23 Vierzigtonnern und 120 Personen hinter den Kulissen reisen die Magier in die Mozartstadt. „Diese riesige Dimension haben wir über Jahre aufgebaut. Wir wissen nicht, ob wir noch einmal so eine große Show machen werden.“ Und da man Großes vor allem in den USA schätzt, stehen auch die Saaten noch am aktuellen Tourplan der beiden Brüder. „2024 wird es dann so weit sein. Sofern alles nach Plan läuft.“