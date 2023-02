Sieg gegen Weltklasse-Doppel war Ausrufezeichen

Vom Bus in den Flieger

Nach dem Daviscup ging es am Sonntag sieben Stunden mit dem Bus von Rijeka nach Wien. Mit Ankunft spät in der Nacht. Am Montag hoben Erler/Miedler zum ATP-250 nach Montpellier in Südfrankreich ab. In der ersten Runde warten die Holländer Pel/Arends.