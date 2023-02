Duftgeschenke zum Valentinstag gewinnen

In Eau de Parfum investieren

Eau de Parfum ist hochwertiger als Eau de Toilette. Das liegt daran, dass es einen höheren Anteil an Duftölen, mit bis zu 15 %, enthält. Das bedeutet, dass der Duft länger anhält und intensiver ist. Eau de Toilette enthält hingegen weniger Duftöle und ist daher eher für Duftliebhaber und Dufliebhaberinnen geeignet, die es milder mögen. Eau de Parfum eignet sich hingegen perfekt für besondere Anlässe wie Valentinstag, da der Duft länger anhält und intensiver wahrgenommen wird. In seinen Kreationen arbeitet Parfümeur Arens mit bis zu 18 % veganem Duftölanteil, damit sind die Kreationen intensiv, aber nicht aufdringlich. Am Ende des Tages will jeder seinen Duft möglichst lange wahrnehmen, aber keine Kopfschmerzen bekommen.