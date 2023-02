Geleit am letzten Weg: Abschiednehmen vom Haustier

Eigener Verabschiedungsraum und Kühlzelle

Seitdem füllten sich ihre Räumlichkeiten mit immer mehr Möbeln, Urnen und allem, was sie für die Arbeit braucht. Neben einem Verabschiedungsraum, in dem die Besitzer Abschied von ihren Lieblingen nehmen können, benötigt es auch einen Raum, um die toten Tiere zu kühlen, bevor sie einmal in der Woche in das Krematorium nach Lebring in der Steiermark gebracht werden: „Ich habe gesetzliche Bestimmungen, die ich einhalten muss. Das Tier muss etwa in eine Box in die Kühlzelle gestellt werden.“ Die Auswahl der Urnen ist beinahe grenzenlos: Mehr als 600 Modelle - aus Stein, aber auch aus recycelbaren und biologischen Materialien - stehen zur Auswahl.