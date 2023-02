Tiroler (20) attackiert und beraubt: Trio in Haft

Ins Visier von brutalen Räubern geriet am späten Mittwochabend ein 20-Jähriger in Innsbruck. Nach einer Tracht Prügel wurden dem Opfer seine Jacke und mehr als 100 Euro abgenommen. Im Zuge einer Fahndung konnten vier Tatverdächtige festgenommen werden - der jüngste ist erst 14 Jahre alt. Drei mutmaßliche Täter sitzen nun in Haft.