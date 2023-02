Pläne für „geheimes“ Hotel-Projekt

Gutes für seine Gemeinde tun will ein Investor in Asparn an der Zaya: Ein Grundstück für ein Multifuktionsgebäude im Ortszentrum hat bereits den Besitzer gewechselt, geplant ist der Abriss von zwei Häusern samt Neuerrichtung inklusive Nahversorger, Arzt und vier Wohnungseinheiten. Gestartet werden soll schon im Sommer.