Drei Faktoren für einen Rückgang der Verletzten

„Trends, die uns beschäftigen werden“

Im Mittelpunkt stehen aber nicht nur vierrädrige Gefährte. Denn die Anzahl an Unfällen mit E-Fahrrädern und Elektroscootern, die auch in die Verkehrsbilanz einfließen, ist stark gestiegen. „Das sind Trends, die uns in Zukunft sehr beschäftigen werden und auf die wir reagieren müssen“, spricht Konrath vor allem die verbotene Leistungsoptimierung der Roller an. Auch hier wird investiert, um diese schneller feststellen zu können.