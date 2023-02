Der richtige Umgang mit Katastrophen und Krisen

Der Uni-Kurs „Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement“ in Lienz steht im Zeichen von richtigem Verhalten in Krisensituationen und der Zusammenarbeit zwischen zahlreichen Organisationen. Ende letzten Jahres traten 23 Teilnehmer das sechs Module umfassende Studienangebot an. Der erste Abschnitt wurde absolviert, zuletzt befasste man sich mit der Planung der Gefahrenabwehr in Unternehmen und Organisationen. Die geballte Ladung an Theorie und Praxis kommt bei den Studierenden gut an, wie Teilnehmer Andreas Lohner sagt: „Ich denke, dass Krisenmanagement stiefmütterlich behandelt wird und mehr Wichtigkeit erlangen sollte.“