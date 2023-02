„Das ist verlogen“: Kult-Kommentator hört auf

„Ich finde das Drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich. In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job“, erläutert Buschmann, der ab der kommenden Saison bei Fußballspielen nicht mehr im TV zu hören sein wird, im Gespräch mit „sportjournalist.de“. „Aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen.“