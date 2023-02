Ab in den Süden! Ansturm auf Tiroler Reisebüros

Für Kröll ist Last Minute „ein Auslaufmodell“

Der Trend zum frühen Buchen hat einen wesentlichen Grund: die rasch steigenden Preise - vor allem für Flüge. Kröll nennt Beispiele, bei denen sich die Kosten verdoppeln oder verdreifachen würden. Wer auf ein Last-Minute-Schnäppchen hofft, könnte also bitter enttäuscht werden. Der Reisebüro-Obmann spricht gar vom „Auslaufmodell“ Last Minute.