Der GAK bediente sich bei Bayern München!

Lange hat sie gedauert, die Suche nach einem neuen Stürmer. Nun wurde der GAK in Deutschland fündig. Lenn Jastremski wechselt von der dritten deutschen Liga nach Graz. Der Spieler gehört Bayern München, war Teil der zweiten Mannschaft und zuletzt an Aue verliehen. Der 1,90 Meter große Stürmer stand in dieser Saison 15 Spiele mit insgesamt 661 Minuten auf dem Platz und sorgte dabei für ein Tor und zwei Assists.