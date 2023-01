Verletzt: Leipzig verzichtet auf Ersatz für Olmo

Er ist nach Christopher Nkunku bereits der zweite wichtige Offensivspieler, der beim Cupsieger mindestens bis März ausfällt. Ein Interesse am spanischen Ex-Real-Madrid-Akteur Isco, der vor einem Wechsel zum Ligarivalen Union Berlin steht, dementierte Rose deutlich. „Isco war für RB Leipzig nie in irgendeiner Form ein Thema“, betonte der Deutsche. Seine Truppe mit den beiden ÖFB-Legionären Xaver Schlager und Konrad Laimer bekommt es am Mittwoch (18.00 Uhr) im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause mit der schwächelnden und durch Verletzungen geplagten TSG 1899 Hoffenheim (Christoph Baumgartner) zu tun.