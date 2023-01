Ringen um Reform der Sanitäter-Ausbildung

Fall eines Patienten, der an einer allergischen Reaktion verstarb, war Anlass für einen offenen Brief eines steirischen Notfallsanitäters. Tenor: Die eingesetzten Rettungssanitäter hätten zu wenige Kompetenzen, um in solchen Fällen richtig handeln zu können. Es brauche mehr Notfallsanitäter in der Steiermark - diese Ausbildung werde jedoch gerade von vielen Rotkreuz-Ortsstellen regelrecht blockiert.