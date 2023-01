Anmutige Singesler läuteten den Frühling ein

Dann Hexen, Bären und die unvergleichlichen Burgstallzurfer. Monatelange Arbeit steckt auch in den aufwendigen Wägen: im heimeligen Hexenhaus, in der Mühle der „Luagebankler“ und im riesigen Ladewagen der Arzler Jungbauern. Eine die Straße säumende Hundertschaft begleitete den bunten Zug, den Stolz auf „ihre“ Fasnacht nicht verhehlend. Die wurde bis spät in die Nacht in den Wägen gefeiert.