Jugendliche Diebestour endet nach Verfolgungsjagd

Alles begann mit einem 17-jährigen Flachgauer, der mit seiner Freundin (13) aus der Stadt Salzburg in Seeham am Samstagabend ein geparktes Fahrzeug unerlaubt in Betrieb genommen hatte. Das Auto soll nicht versperrt gewesen sein und der Schlüssel sich im Zündschloss befunden haben. Das Duo fuhr nach Salzburg und holte zwei weitere Jugendliche, eine 14-Jährige und ihren Freund (15), ab.