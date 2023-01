„Wir werden für den Kulm eine Lösung finden“

Luxusproblem: Mehr Schanzen als Wochenenden

Dass das Weltcup-Wochenende am Kulm zum Erfolg wurde, könnte in Zukunft wertvoll sein. „Wir sind gerade in einer Phase, wo wir den Kalender für die nächsten fünf Jahre besprechen“, erzählt Pertile. Der Grundplan soll im April fixiert werden. „Im Skispringen sind wir in der glücklichen Situation, mehr Schanzen als verfügbare Wochenenden zu haben. Das ist ein Luxusproblem“, schmunzelt der Italiener. Gut, dass der Kulm in den letzten Tagen Werbung in eigener „Weltcup-Sache“ machte