Wagner zurück in Bayern: Als Basketball-Praktikant

29 Spiele lang ging Sandro Wagner in seiner Profi-Karriere für den FC Bayern auf Torjagd, nun kehrte der Münchner in seine Heimatstadt zurück. Diesmal geht es für den 35-Jährigen allerdings in die Halle statt auf den Rasen. Beim Basketballteam der Bayern will Wagner seinen Trainer-Horizont erweitern.