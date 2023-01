Einbrecher verwüsten Salzburger Literaturhaus

Bereits am vergangenen Wochenende wurde in das Literaturhaus in der Salzburger Strubergasse eingebrochen. Neben aufgebrochenen Schlössern, komplett verwüsteter Räumlichkeiten und dem Diebstahl von mehreren elektronischen Geräten, darunter auch ein Laptop, hinterließen die Täter Ärger beim Literaturhaus-Team.