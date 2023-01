Nach Unfall in Gleisdorf: Kind (12) ausgeforscht

Mutter meldete sich bei Polizei

Eine 36-Jährige bekam den Zeugenaufruf bzw. die Suche nach dem Kind in der Folge über die Medien mit und meldete sich heute Nachmittag bei der Polizei. Die Frau war hellhörig geworden, nachdem ihr Sohn (12) erst kürzlich von leichten Verletzungen am Knie sowie Abschürfungen am Ellenbogen erzählt hatte. Diese seien jedoch beim Sport passiert, so die Angaben des Buben. Mit dem Vorfall konfrontiert, gestand der Schüler ein, am Unfall beteiligt gewesen zu sein.