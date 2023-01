Ihr Hund erkennt, wenn Sie ihn ärgern wollen!

Wissenschaftliche Tests

In ihrer Studie verwendeten die Forscher ein Verhaltensexperiment ähnlich einem Test aus der Entwicklungspsychologie, mit dem bestimmt werden soll, ob menschliche Babys die Absichten von Erwachsenen verstehen können. Beim Experiment saß die Versuchsleiterin in einer Gitterbox mit einer durchsichtigen Kunststoffscheibe an der Vorderseite, in der sich ein golfballgroßes Loch befand. Sie bot insgesamt 48 Haushunden unterschiedlicher Rassen jeweils Leckerlis an.