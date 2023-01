Slowakischer Mafioso sitzt in Stein hinter Gittern

Seiner Festnahme hatte er sich immer wieder entzogen, indem er sich rechtzeitig aus der Slowakei nach Venezuela und Belize absetzte. Nachdem er in einem Gerichtsverfahren in Bratislava in letzter Instanz 23 Jahre Haft ausgefasst hatte, wurde von den slowakischen Behörden ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Dieser wurde nach Hinweisen, dass der Gesuchte bei einem Verwandten in Baden untergetaucht war, vollzogen. Jetzt sitzt Viliam M. in der Justizanstalt Krems-Stein hinter Gittern.