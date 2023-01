Hartberg angelt nach Italien-Legionär Gucher

Hartberg eröffnete am Montag in Catez (Slo) sein erstes Auslandskurzcamp, das am Freitag mit einem Test gegen NK Bravo abgeschlossen wird. Mit Fabian Ehmann ist ein neuer Goalie bereits an Bord - und auch die Gerüchte um eine neue Nummer sechs werden lauter: In Italien wird gemunkelt, dass Coach Markus Schopp in seiner alten Fußball-Heimat die Angel nach Robert Gucher ausgeworfen hätte.