Schneefall im weiten Land brachte Freud und Leid

Unfallserie setzte sich am Sonntag fort

Anhaltender Niederschlag und eisige Straßen sorgten auch am gestrigen Sonntag für eine Vielzahl von Bergeeinsätzen. In Sitzendorf an der Schmida kam ein Auto von der Fahrbahn ab und musste aus dem Feld gezogen werden, um nur einen Fall zu nennen. Ähnliche Szenarien stellten sich den Florianis in Eichgraben im Wienerwald oder entlang der S3 bei Hollabrunn, wo sich ein Fahrzeug sogar überschlagen hatte.