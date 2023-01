Mehr junge Steirer starten wieder eine Lehre

Laut Wirtschaftskammer haben sich damit 42,8 Prozent der 15-Jährigen in der Steiermark für eine Lehre entschieden. In den vergangenen zehn Jahren war dieser Wert nur 2018 geringfügig höher. Der beliebteste Lehrberuf ist nach wie vor Metalltechnik (1927 Jugendliche) vor Einzelhandel (1606) und Elektrotechnik (1566). Starke Zuwächse verzeichnen derzeit die Berufe Kälteanlagentechnik (plus 55 Prozent), Mechatronik (plus 25 Prozent) sowie Applikationsentwicklung-Coding und Informationstechnologie (plus 20,3 Prozent)