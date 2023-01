Bäuerin verurteilt: „Tiere haben Qualen gelitten!“

Dehydriert, mager, angebunden: So fand die Amtstierärztin im August 2022 elf Rinder in einem Stall im Bezirk Deutschlandsberg vor. Bei der Abnahme soll die pensionierte Bäuerin (66) sich gegen Polizisten gewehrt haben, die Tierärztin bekam einen Schlag ab. Deswegen musste sich die Steirerin am Freitag vor dem Richter behaupten.