Preissteigerung beim Bier stößt Wirten sauer auf

„Dann geht das Sterben der Wirtshäuser weiter“

Nur wenige Kilometer weiter betreibt Irene Partl zusammen mit ihrem Mann das Cafe Sandra in Hall. Dort kostet das große Bier derzeit 3,50 Euro. Um wie viel sie den Preis für die „Halbe“ erhöhen müssen, „können wir derzeit noch nicht sagen, das müssen wir uns noch durchrechnen“. Auch die Gastronomin klagt darüber, dass zwischen Lieferungen an den Handel und Gastronomen unterschieden werde: „Ich will ja nicht jeden Tag schauen müssen, wo ich das Bier am günstigsten beziehen kann. Hier sind die Brauereien gefordert.“