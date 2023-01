HTL-Schüler retten wertvolles Essen mit ihrer App

Alle Schüler und Lehrer bekommen Zugang

Am 22. November begannen die beiden Schüler mit ihrem Projekt. Rund 50 Arbeitsstunden sind bis zur Vollendung hineingeflossen. „Teilweise haben wir auch am Wochenende programmiert. Die Arbeit an diesem Projekt macht ja Spaß“, so Streitberger. Demnächst soll die App in Betrieb gehen - alle Schüler und Lehrer bekommen dann automatisch ihren persönlichen Zugang.