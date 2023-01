Neues Kapitel & der Traum von Reals ÖFB-Star Alaba

Als Spieler kam er mit sechs nach Favoriten, spielte bis zu den Amateuren unter Coach Rudi Flögel. Ehe Herbert Gager ihn 2002 als „Co“ in die Stronach-Akademie holte, das Duo trainierte 2014 auch die Profis. In der letzten Saisonführte er die Veilchen an der Seite von Manfred Schmid sensationell auf den dritten Platz.