Keine Eile mehr bei Salzburgs Öffi-Ausgliederung

„Man lässt sich zumindest nicht mehr in Eile über den Tisch ziehen“, bringt es Kay Michael Dankl (KPÖ Plus) auf den Punkt. Neben dem finanziellen Risiko wirft er auch die Frage auf, wer die Kosten für den Investitionsstau trägt. „Der Verkehr wurde für Profit kaputtgespart“, so Dankl.