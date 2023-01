Rückkehr der Berliner Philharmoniker nach Salzburg

Bachlers Konzept sah danach ein jährlich wechselndes Orchester vor. Doch noch bevor die Musiker des ersten Gastes - 2023 das Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons - zum ersten Mal in den Orchestergraben gestiegen sind, kündigte Bachler nun die Rückkehr der Berliner ab 2026 an. Er freue sich sehr, „dass es gelungen ist, das Gründungsorchester wieder an dieses ganz besondere Festival binden zu können - denn die Berliner Philharmoniker und Salzburg haben eine mehr als 40-jährige gemeinsame Geschichte, die mit Chefdirigent Kirill Petrenko neu erblühen wird“, so Bachler am Montag in einer Aussendung. Zum Programm für 2026 äußerte er sich noch nicht, dieses werde im Jahr bekanntgegeben.