Gastgarten-Miete „fünfmal so teuer wie in Wien“

„Bereits im Juni 2021 zeigten wir auf, dass diese viel zu hoch sind. Der damalige Antrag fand keine Zustimmung - nach der Zuweisung in den Stadtsenat wurde er abgewiesen“, sagt Neos-Gemeinderätin Julia Seidl. In Innsbruck würden Gastgartenbetreiber pro Quadratmeter fünfmal so viel bezahlen wie im ersten Wiener Bezirk, rechnete die Pinke damals vor.