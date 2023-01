Prinz Harrys bittere Abrechnung mit Camilla

In seinem Buch wirft der 38-Jährige seiner Stiefmutter und seinem Vater Charles auch vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und Schwägerin Kate bekommen hätten. Charles habe befürchtet, die „neue und strahlende“ US-Schauspielerin könne ihm das Rampenlicht stehlen, schreibt Harry demnach in seinen Memoiren „Spare“ („Reserve“), die erst am Dienstag (10. Jänner) erscheinen sollen.