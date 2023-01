Endlich! Zumindest etwas Neuschnee ist in Sicht

Der Samstag verläuft in Tirol noch mild, nachmittags ist es oft sogar wolkenlos. In Nordtirol macht sich der Föhn bemerkbar, vor allem in den dafür klassischen Tälern, heißt es vonseiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Sonntag ist es bis über Mittag in Nordtirol föhnbedingt noch trocken. Die milde Phase geht dann aber schön langsam zu Ende. „Die Temperaturen gehen zurück.“