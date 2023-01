Bei immer mehr Steirern wird Krebs diagnostiziert

600 Fälle mehr in der Steiermark

Die Zahl der jährlichen Krebsdiagnosen ist nämlich in der Steiermark von 6000 noch vor ein paar Jahren auf 6600 gestiegen. Medizinisch ist das durchaus positiv zu sehen: „Die Menschen gehen öfter zur Untersuchung, und Diagnosen können frühzeitiger gestellt werden.“ Für die Krebshilfe bedeutet das aber auch: „Der Bedarf steigt, deshalb muss auch unser Budget steigen.“ Sein Appell: „Wir können nur das an Hilfe verschenken, was wir selbst als Hilfe in Form von Spenden erhalten.“