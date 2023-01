Zwei Klassik-Stars treffen sich in der Landesmitte

Herwig Reiter, Jahrgang 1941, entstammt einer Musikerfamilie. Seine Karriere startete er als Sängerknabe, er studierte an der Universität für Musik in Wien, war unter anderem Kapellmeister, Lehrbuchautor, Professor für Dirigieren. „Mit 53 habe ich begonnen zu komponieren, bei einem Griechenlandaufenthalt, weil mir langweilig wurde, während die Familie beim Baden war“, erklärt Reiter schmunzelnd. Im Mittelburgenland „landete“ er vor rund zwölf Jahren dank seiner Frau Elisabeth. Die damals Produktionsleiterin beim Lisztfestival in Raiding war.