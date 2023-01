Diese Homepage bietet Experten-Wissen für Mamis

Auch ein Platz für sensible Themen

„Wir haben sogar mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Niki Hosp darüber gesprochen, wie wichtig es für Kinder ist, dem natürlichen Bewegungsdrang nachzugehen und auch mal hinzufallen“, so die Klagenfurterin, die auf ihrer Homepage nicht davor zurückschreckt, auch Themen wie Kinder mit Beeinträchtigungen oder Sexualität anzusprechen. „Eine Therapeutin erklärt beispielsweise in einem Video, wie man reagieren soll, wenn sich das Kind ständig am Geschlechtsteil anfasst.“