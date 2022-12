Als Papst Benedikt XVI. Mariazell besuchte

Schließlich kniete der alte Mann in Weiß vor der Gnadenstatue nieder und betete. Als Gastgeschenk hatte er den Mariazellern eine goldene Rose, gefüllt mit Weihwasser, mitgebracht. Und so wurde am Samstag im Gedenken an den 95-jährig Verstorbenen in der Basilika eine Kerze entzündet.