„Es ist einfach höllisch, wie viele Skifahren“

Dass sich die Pisten durch den Kunstschnee in Topzustand befinden , bringt einen Nachteil mit sich. „Im Vergleich zu früher sind die Pisten alle ,brettleben’. Dadurch ist es sehr leicht, mit nur wenig skifahrerischem Können sehr schnell zu fahren“, weiß Hermann Spiegl, Leiter der Tiroler Bergrettung. Diese Voraussetzungen nutzen sehr viele aus und überschreiten die eigenen Grenzen. „Ich war jetzt bei uns daheim in der Wildschönau in dem relativ kleinen Skigebiet am Markbachjoch mit den Enkelkindern unterwegs und habe teilweise sogar Angst bekommen“, schildert er. Sein Fazit: „Viele sind ganz einfach deutlich zu schnell unterwegs.“